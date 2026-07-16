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Mlada košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina slavila je nad vršnjacima iz Grčke sa 90:66 (20:16, 30:19, 26:12, 16:19) i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva.

Orlići su bili perfektni u grupi, a u nokaut fazi nastavljaju istim tempom.

Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bio je Nikola Džepina sa 14 poena. Miloš Šojić je dodao 13 poena, Nikola Bundalo i Andrej Lučić su upisali po 12 poena, dok je Mitar Bošnjaković postigao 10 poena.

Kod selekcije Grčke najefikasniji bio je Panajotis Pagonis sa 17 poena, dok je Kristos Georgas dodao 11 poena.

Protivnik u polufinalu biće im selekcija Španije.