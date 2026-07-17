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Tragična vest o preranoj smrti četrnaestogodišnjeg košarkaša Strahinje Tvrdišića duboko je potresla Bijelo Polje i zavila u crno Košarkaški klub Jedinstvo 1950, ali i čitav region.

Od svog izuzetno talentovanog mladog igrača, klub se oprostio dirljivim i emotivnim rečima, naglasivši da su grad i ekipa ostali bez svog dobrog anđela koji je tek počeo da korača kroz život.

Saopštenje kluba prenosimo u celosti:

- Košarkaški klub Jedinstvo 1950 i grad Bijelo Polje kao grad sporta su danas ostali bez svog anđela, Strahinje-Strala Tvrdišića, jedne dobre dobrice, deteta koje je plenilo osmehom, toplinom i nežnošću. Dečak koji je tek zakoračio u život, onaj isti život koji je još jednom dokazao ono svoje, da uzima samo najbolje.

Tuga koja ne može da se opiše obuhvatila je celu košarkašku zajednicu, i Košarkaški klub Jedinstvo 1950 moli sve da snagom volje i molitvama daju hrabrost njegovim roditeljima Marku i Juliji, bratu Ognjenu i porodici da istraju u svom bolu.

Košarkaški klub Jedinstvo 1950 će zauvek biti uz svog Strala. Da ga anđeli čuvaju i neka mu je večna slava. Ovom prilikom, KK Jedinstvo 1950 upućuje najdublje saučešće porodici Tvrdišić - stoji u emotivnom saopštenju.

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