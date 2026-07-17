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Dok ne ozvaniči potpis za novi klub, Lebron Džejms ostaje centralna figura u NBA ligi, a lista zainteresovanih timova je predugačka.

Tokom gostovanja u jednom podkastu, Džejms je razgovarao sa Tajrisom Halibartonom, koji je pokušao da sazna gde će legendarni košarkaš nastaviti karijeru.

"Pričali smo o ovome pre snimanja... Neću vas još dugo držati u neizvesnosti", rekao je bivši igrač Klivlenda, Majamija i Lejkersa.

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Iako ima 41 godinu, ono što je potpuno izvesno jeste da Džejms ne planira povlačenje sa terena. Kao slobodnog agenta, u svojim redovima žele ga bivši timovi - Klivlend i Majami, ali ozbiljno interesovanje pokazuju i Filadelfija Seventisiksersi, kao i Golden Stejt Voriorsi.

Plejmejker Indijane takođe je pokušao da ga nagovori da izabere njegovu ekipu.

"Pisao sam mu pre mesec dana, pre odluke da napusti Los Anđeles. Odgovorio mi je sa smajlijima koji se smeju i plaču. Prestao sam da ga jurim", rekao je Halibarton.

U direktnom obraćanju navijačima, Lebron je jasno stavio do znanja šta se od njega može očekivati u novoj sredini:

"Ja sam prirodni vođa, probaću da se uklopila u koji god tim u koji odem ali daću im oruđe i svo znanje koje sam skupio za 23 godine", rekao je Lebron u razgovoru sa navijačima.

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