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Denver želi još jedno pojačanje u reketu. Odluka Denver Nagetsa da se odreknu Jonasa Valančijunasa primorala je upravu kluba da krene u potragu za novom alternativom Nikoli Jokiću. Iskusni litvanski centar rešio je da se nakon 16 godina vrati u domovinu, gde će ubuduće braniti boje Žalgirisa. Iako tim iz Kolorada u svojim redovima trenutno ima Marvina Beglija, jasno je da to neće biti dovoljno za ostvarenje najviših šampionskih ciljeva.

Poznati NBA insajder Džejk Fišer prenosi da Denver uveliko radi na pronalaženju novog rešenja na poziciji petice:

"Denveru je hitno potreban još jedan rezervni centar posle raskida saradnje sa Jonasom Valančijunasom, koji je već i zvanično stavio paraf na ugovor u Litvaniji. Iako su angažovali Marvina Beglija da pokrije tu poziciju, verujem da čelnici kluba i dalje intenzivno razmišljaju o dodatnom jačanju i širini u prednjoj liniji", ističe Fišer.

1/8 Vidi galeriju Nikola Jokić na petom meču Denver - Minesota Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Za sada, jedina prava zamena za najboljeg igrača sveta jeste pomenuti Begli, koji je sa Nagetsima potpisao jednogodišnju saradnju. On u Kolorado stiže iz tabora Dalas Maveriksa, gde je prošle sezone beležio solidan učinak od 10,5 poena, 6,1 skok i 1,4 asistencije po meču.

Pored njega, tim su pojačali Alfa Dijalo, koji dolazi nakon uspešne epizode u Monaku, kao i Trevon Brazile, koji je sjajnim izdanjima u Letnjoj ligi obezbedio sebi četvorogodišnji ugovor. Nema dileme da će Denver Nagetsi morati hitno da reaguju kako bi Jokiću obezbedili podršku u reketu i adekvatnu zamenu.

Istorijski ugovor: Jokić čeka leto 2027. godine

Kada je reč o prvoj zvezdi tima, Nikola Jokić će sačekati narednu godinu kako bi stavio potpis na produženje saradnje, što će mu omogućiti da sa Nagetsima sklopi najveći ugovor u istoriji košarke. Najbolji srpski košarkaš će u leto 2027. godine, kao slobodan agent, steći pravo na petogodišnji produžetak vernosti težak neverovatnih 359,5 miliona dolara.

Ovaj istorijski aranžman podigao bi njegovu ukupnu zaradu u karijeri na fantastičnih 724 miliona dolara. Iako trostruki MVP već sada ima opciju da potpiše četvorogodišnji ugovor vredan oko 280 miliona, čekanje do narednog leta donosi mu daleko povoljnije finansijske uslove, što je prilika koja se ne propušta. Jokićeva vernost Denveru nikada nije bila sporna, ali poslovno gledano - ovo je potez koji ima savršenog smisla.

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