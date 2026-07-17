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Predsednik franšize Pet Rajli potvrdio je za ESPN da je već razgovarao sa Ričom Polom, agentom četvorostrukog NBA šampiona, ali da i u Majamiju čekaju konačnu odluku jednog od najboljih košarkaša svih vremena.

"Iskreno, ne znam šta će se dogoditi. Razgovarali smo sa Ričom Polom i razgovori su bili veoma dobri. Ako Lebron poželi da dođe u '305', ovde ga čekaju golf tereni, lepo vreme i nema državnog poreza. To je ipak malo bolje nego u Kaliforniji", rekao je Rajli.

"Prizemljili smo jedan avion, ima još jedan koji želimo da spustimo", našalio se legendarni operativac.

Njegova izjava dolazi nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak trenera Golden Stejta Stiva Kera, koji je na pitanje jednog navijača da dovede Lebrona u Voriorse kroz osmeh odgovorio: "Već smo ga doveli."

1/4 Vidi galeriju Treći meč polufinala Zapada, Lejkersi - Oklahoma Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia