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Mlada košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja sjajan niz na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina, pošto će se u polufinalu u Ljubljani sastati sa selekcijom Španije. Duel koji odlučuje putnika u veliko finale igra se večeras od 21.00 čas.

Srbija je do polufinala stigla bez ijednog poraza. U grupnoj fazi redom su savladane Poljska, Litvanija i Letonija, a zatim su "orlovi" u nokaut fazi bili ubedljivi protiv Italije (86:63) i Grčke (92:66), čime su potvrdili da su među glavnim favoritima za osvajanje zlata.

Ni Španija ne zna za poraz na turniru. Španci su u grupi bili bolji od Belgije, Hrvatske i Grčke, da bi potom u eliminacionoj fazi eliminisali Rumuniju (77:59) i Nemačku (88:69).

Meč Srbija - Španija igra se u dvorani "Stožice" u Ljubljani sa početkom od 21.00.

Gde gledati prenos?

Televizijski prenos nije obezbeđen, ali će utakmica moći da se prati putem zvanične FIBA platforme i Jutjub kanala FIBA uz plaćenu pretplatu.

Cena paketa za ceo turnir iznosi oko 400 dinara, a uključuje i praćenje finala, utakmice za treće mesto, kao i mečeva Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina.