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Srpski košarkaš Đorđe Božić potpisao ugovor sa Krkom, saopštio je slovenački klub.

Božić (25) je prošle sezone u dresu Slobode iz Užica u Košarkaškoj ligi Srbije prosečno je beležio 18,1 poen i 6,4 skoka.

"Odlučio sam da dođem u Krku jer verujem da klub pruža pravo okruženje za moj dalji košarkaški razvoj. Novo iskustvo i nova sredina otvaraju prostor za napredak. Radujem se dolasku i želim da poručim navijačima da nas prate, podržavaju i budu uz nas", rekao je Božić.

Srpski košarkaš igra na poziciji beka, a veći deo karijere proveo je u Slobodi iz Užica, tokom 2025. godine bio je i član Vršca.

"Božić je svestran i fizički snažan košarkaš koji predstavlja opasnost prilikom prodora ka košu, šuta sa distance i igre u tranziciji. Odlikuju ga borbeni duh, takmičarski mentalitet, sposobnost za hvatanje skokova, odbrambene veštine i umeće da preuzme odgovornost u ključnim trenucima", navela je Krka.