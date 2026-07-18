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Vest o hapšenju Uroša Plavišića iznenadila je sve, a posebno detalji oko napada na vojno lice na VMA.

Pre samo nekoliko dana reprezentativac Srbije i bivši član Crvene zvezde Uroš Plavšić oženio se Jovanom Tomić, srpskom poznatom influenserkom.

1/6 Vidi galeriju Uroš Plavšić i Jovana Tomić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Njih dvoje su već nekoliko meseci vereni, a odluka da se venčaju deluje kao da je došla iznenadno. Svadbu su napravili u uskom krugu prijatelja, a snimci kojima su se pohvalili na društvenim mrežama pokazuju veliku sreću.

1/11 Vidi galeriju Jovana Tomić je verenica Uroša Plavšića Foto: printscreen/instagram/jovi_tomi

Mnogi pričaju o njegovom stilu kako je stigao na svadbu, a pogotovo frizuri koja je u poslednje vreme sve popularnija među mlađima, a koju je popularizovao Kol Palmer, fudbaler Čelsija.

Karijera...

Plavšić se ovog leta vratio u Crvenu zvezdu sa pozajmice iz Bešiktaša, a potom je i potpisao za rumunski Kluž. Pre dva dana stavio je paraf na vernost članu Aba lige.

Plavšić je u Zvezdu došao u leto 2024. godine, posle osvojene olimpijske bronze sa reprezentacijom Srbije u Parizu.

U dresu Zvezde, Plavšić je nastupio na 22 utakmice, od kojih deset u Evroligi, gde je prosečno beležio 5,2 poena i 2,7 skokova. ; U drugom delu sezone 2024/25, Plavšić je pozajmljen Bešiktašu iz Istanbula. On je za taj klub odigrao 38 utakmica u svim takmičenjima, od čega šest u Evrokupu gde je imao prosek od 8,3 poena i 4,3 skoka.

Nakon povratka u Crvenu zvezdu u leto naredne godine, srpski košarkaš je zabeležio još 18 nastupa za beogradski tim, ali je krajem februara pozajmljen ekipi Bordo Sportif u drugoj ligi Turske.

Na 11 utakmica odigranih za Bordo Sportif, Plavšić je prosečno beležio 11,7 poena i 9,2 skoka.

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