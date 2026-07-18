UROŠ PLAVŠIĆ BI MOGAO DA ZAGLAVI OZBILJNU ROBIJU?! Evo kolika kazna preti srpskom košarkašku zbog napada na vojno lice!
Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić koji je uhapšen je juče po nalogu Višeg javnog tužilštva u Beogradu posle svadbe s influenserkom Jovanom Tomić.
Kako je Kurir pisao, bivši košarkaš je, kako se sumnja u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fiziički napao vojno lice - pripadnika obezbeđenja.
Napad se dogodio na prijavnici broj 2, ali je pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju.
Prema Krivičnom zakoniku, osobi koja počini krivično delo napad na vojno lice u vršenju vojne službe preti kazna zatvora od tri meseca do tri godine.
Imajući u vidu to da je vojno lice tokom ovog incidenta zadobilo lakše telesne povrede glave i ruke, Plavšiću preti od tri meseca do pet godina zatvora.
Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo Napad na vojno lice u vršenju vojne službe, potvrđeno je za Kurir u Visem javnom tuzilastvu u Beogradu.
Karijera Uroša Plavšića
Plavšić se ovog leta vratio u Crvenu zvezdu sa pozajmice iz Bešiktaša, a potom je i potpisao za rumunski Kluž. Pre dva dana stavio je paraf na vernost članu Aba lige.
Plavšić je u Zvezdu došao u leto 2024. godine, posle osvojene olimpijske bronze sa reprezentacijom Srbije u Parizu.
U dresu Zvezde, Plavšić je nastupio na 22 utakmice, od kojih deset u Evroligi, gde je prosečno beležio 5,2 poena i 2,7 skokova. ; U drugom delu sezone 2024/25, Plavšić je pozajmljen Bešiktašu iz Istanbula. On je za taj klub odigrao 38 utakmica u svim takmičenjima, od čega šest u Evrokupu gde je imao prosek od 8,3 poena i 4,3 skoka.
Nakon povratka u Crvenu zvezdu u leto naredne godine, srpski košarkaš je zabeležio još 18 nastupa za beogradski tim, ali je krajem februara pozajmljen ekipi Bordo Sportif u drugoj ligi Turske.
Na 11 utakmica odigranih za Bordo Sportif, Plavšić je prosečno beležio 11,7 poena i 9,2 skoka.