Nova detonacija na Malom Kalemegdanu, Crvena zvezda dovodi Patrika Boldvina Juniora, bivšeg igrača Golden Stejta i Vašingtona.
Košarka
SPREMA SE NOVA DETONACIJA NA MALOM KALEMEGDANU! Crveno-beli naciljali novo NBA pojačanje, stiže bivši igrač Golden Stejta!
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Crvena zvezda za samo nekoliko dana značajno je pojačala roster za narednu sezonu dolascima Krisa Džonsa, Davida Kramera, Džonatana Motlija i dogovorom sa Vojinom Medarevićem.
Međutim, tu nije kraj.
Barselona KK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Kako Meridian sport saznaje, crveno-beli su u završnim pregovorima sa Patrikom Boldvinom Juniorom.
Nekadašnji zlatni junior Amerike u konkurenciji za igrače do 19 godina, momak koji igra na krilnim pozicijama, imao je solidan broj nastupa za Golden stejt i Vašington u najjačoj ligi sveta. Poslednji angažman imao je u Sakramentu. Biran je kao 28. pik na draftu.
Kurir sport / Meridian sport
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