Crvena zvezda za samo nekoliko dana značajno je pojačala roster za narednu sezonu dolascima Krisa Džonsa, Davida Kramera, Džonatana Motlija i dogovorom sa Vojinom Medarevićem.

Nekadašnji zlatni junior Amerike u konkurenciji za igrače do 19 godina, momak koji igra na krilnim pozicijama, imao je solidan broj nastupa za Golden stejt i Vašington u najjačoj ligi sveta. Poslednji angažman imao je u Sakramentu. Biran je kao 28. pik na draftu.