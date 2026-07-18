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Crvena zvezda za samo nekoliko dana značajno je pojačala roster za narednu sezonu dolascima Krisa Džonsa, Davida Kramera, Džonatana Motlija i dogovorom sa Vojinom Medarevićem.

Međutim, tu nije kraj.

Barselona KK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kako Meridian sport saznaje, crveno-beli su u završnim pregovorima sa Patrikom Boldvinom Juniorom.

Nekadašnji zlatni junior Amerike u konkurenciji za igrače do 19 godina, momak koji igra na krilnim pozicijama, imao je solidan broj nastupa za Golden stejt i Vašington u najjačoj ligi sveta. Poslednji angažman imao je u Sakramentu. Biran je kao 28. pik na draftu.

Kurir sport / Meridian sport

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