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Prvobitni plan Asvela je bio da ima nezapamćen budžet za francusku košarku od 59 miliona evra, ali pojavili su se veliki i neočekivani problemi. Glavni finansijer iz Azije nije pružio dovoljne garancije kontrolnom telu, pa je tim iz Vilerbana, za sada, predstavio rezervni budžet od 24 miliona.

Budžet od 24 miliona evra bi sam po sebi bio jači od prošlogodišnjih 18,7 miliona, ali sada je pitanje da li će Asvel moći da ispuni obaveze prema već dogovorenim igračima.

Asvel je već promovisao Silvana Fransiska, Iva Pona, Bota Gača, Armonija Bruksa i Nika Vajler-Beba, dok je Toni Parker nedavno rekao da je dogovorio saradnju i sa doskorašnjim centrom Monaka Danijelom Tajsom.

Fransisko je navodno potpisao trogodišnji ugovor vredan 15 miliona evra, dok bi Bruks trebalo da zarađuje više od dva miliona po sezoni. Sada je sve ovo u magli...

1/7 Vidi galeriju Silvan Fransisko Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naravno, nije trebalo da prođe puno vremena pa da krenu spekulacije oko gore nabrojanih igrača, pre svega Fransiska, koji je imao briljantnu sezonu u Žalgirisu, u kom je u Evroligi prosečno beležio 16,7 poena, 2,8 skokova i 6,4 asistencija.

Grčki "Sport24" prenosi da Panatinaikos i Dubai žele potpis 28-godišnjeg francuskog plejmejkera, ako izađe na tržište.

Panatinaikos je pre Asvela pregovarao sa Fransiskom, ali tada Željko Obradović nije bio trener. Sada jeste, što je adut više za "zelene". Sa druge strane, Dubai traga za igračem takvog kalibra, novca ima na pretek, pa ostaje da se vidi.

Ipak, prvo treba sačekati Asvel, koji će pokušati sve kako bi se izbavio iz novonastale situacije.

Kurir sport / Sportske.net