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Dubai je u svom saopštenju naveo samo da je sa 28-godišnjim američkim bekom potpisao "višegodišnji" ugovor.

Minc je u Vircburg došao u februaru 2025. godine, a prošle sezone je u FIBA Ligi šampiona u proseku beležio 15,6 poena, 3,2 skoka i 2,3 asistencije.

1/5 Vidi galeriju Dubai - Partizan, finale ABA lige Foto: Dubai Basketball

Američki bek je u toku regularnog dela nemačkog prvenstva upisivao 16,4 poena, 3,3 skoka i tri asistencije po utakmici, dok je u plej-ofu u proseku beležio 15 poena, 3,6 skokova i 2,4 asistencije.

Pre dolaska u Vircburg, Minc je igrao za belgijski Ostende, Metros de Santijago iz Dominikanske Republike i za Kapital Siti Gou-Gou, filijalu Vašington Vizardsa u Razvojnoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G liga).