Dosadašnji košarkaš Vircburga Davion Minc novi je igrač Dubaija, saopštio je danas klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
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DUBAI JE SVE JAČI I JAČI! Stiglo novo pojačanje iz Nemačke!
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Dubai je u svom saopštenju naveo samo da je sa 28-godišnjim američkim bekom potpisao "višegodišnji" ugovor.
Minc je u Vircburg došao u februaru 2025. godine, a prošle sezone je u FIBA Ligi šampiona u proseku beležio 15,6 poena, 3,2 skoka i 2,3 asistencije.
Dubai - Partizan, finale ABA lige Foto: Dubai Basketball
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Američki bek je u toku regularnog dela nemačkog prvenstva upisivao 16,4 poena, 3,3 skoka i tri asistencije po utakmici, dok je u plej-ofu u proseku beležio 15 poena, 3,6 skokova i 2,4 asistencije.
Pre dolaska u Vircburg, Minc je igrao za belgijski Ostende, Metros de Santijago iz Dominikanske Republike i za Kapital Siti Gou-Gou, filijalu Vašington Vizardsa u Razvojnoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G liga).
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