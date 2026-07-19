Dosadašnji košarkaš Beča Sulejman Bum novi je igrač Mursije, saopštio je danas španski klub.
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DOMINIRAO U ABA LIGI, PA OTIŠAO U JEDNU OD NAJJAČIH LIGA NA SVETU! Američki plejmejker je zvanično potpisao!
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Mursija nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 27-godišnjim američkim plejmejkerom, saopštivši samo da je postigla dogovor sa njim za narednu sezonu.
Bum je u Beč došao pred početak prošle sezone, u kojoj je u regionalnoj ABA ligi u proseku beležio 18,6 poena, uz 44,2 odsto šuta za tri poena, 4,3 asistencije, tri skoka i 1,3 ukradene lopte.
Srbija - Litvanija, mladi košarkaši Foto: FIBA
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Pre dolaska u Beč, igrao je za francuski Limož, poljsku Dombrova Gorniču, kao i za Grend Repids Gold, filijalu Denver Nagetsa u Razvojnoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G liga).
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