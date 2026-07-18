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Boldvin, nekadašnji igrač Golden Stejta, Vašingtona i Sakramenta, visok je 213 centimetara, ali za svoju visinu ima odličan šut i izvanrednu mobilnost.

Nekadašnji pik prve runde drafta iz 2022. godine može da pokriva više pozicija u timu. Osvajač je zlatne medalje sa reprezentacijom SAD na juniorskom SP, i nekadašnji student koledža Milvoki.

Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Dolaskom Boldvina, Crvena zvezda je dobila još jednog visokog igrača koji može da igra i na spoljnim pozicijama i uklopi se u sastav trenera Ibona Navara.

Boldvin koji je rođen 18.11.2002. godine u Grin Beju u Viskonsinu, četvrto je pojačajnje Crvene zvezde u prelaznom roku, nakon Džonsa, Kremera i Motlija, dok su nove ugovore potpisali Batler i Davidovac.

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