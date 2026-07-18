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Danas je kao grom odjeknula vest da je bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen juče po nalogu Višeg javnog tužilštva u Beogradu posle svadbe s influenserkom Jovanom Tomić.

Kako je Kurir pisao, bivši košarkaš je, kako se sumnja u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fiziički napao vojno lice - pripadnika obezbeđenja. Napad se dogodio na prijavnici broj 2, ali je pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju.

Plavšić je iz pritvora doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu, a posle nešto više od sat vremena izašao je iz Palate pravde, u prisustvu advokata, tako da će se u nastavku postupka braniti sa slobode.

Ovo je njegov prvi snimak posle incidenta:

00:19 Eksluzivno: Uroš Plavšić napušta Palatu pravde posle saslušanja Izvor: Kurir

Karijera Uroša Plavšića

Plavšić se ovog leta vratio u Crvenu zvezdu sa pozajmice iz Bešiktaša, a potom je i potpisao za rumunski Kluž. Pre dva dana stavio je paraf na vernost članu ABA lige.

Plavšić je u Zvezdu došao u leto 2024. godine, posle osvojene olimpijske bronze sa reprezentacijom Srbije u Parizu.

U dresu Zvezde, Plavšić je nastupio na 22 utakmice, od kojih deset u Evroligi, gde je prosečno beležio 5,2 poena i 2,7 skokova. ; U drugom delu sezone 2024/25, Plavšić je pozajmljen Bešiktašu iz Istanbula. On je za taj klub odigrao 38 utakmica u svim takmičenjima, od čega šest u Evrokupu gde je imao prosek od 8,3 poena i 4,3 skoka.

1/6 Vidi galeriju Uroš Plavšić Foto: Starsport

Nakon povratka u Crvenu zvezdu u leto naredne godine, srpski košarkaš je zabeležio još 18 nastupa za beogradski tim, ali je krajem februara pozajmljen ekipi Bordo Sportif u drugoj ligi Turske.

Na 11 utakmica odigranih za Bordo Sportif, Plavšić je prosečno beležio 11,7 poena i 9,2 skoka.