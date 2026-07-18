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Sjajni gruzijski krilni centar nalazi se na listi želja crno-belih, koji su ozbiljno zainteresovani da ga dovedu u Beograd.

Šengelija ima nedefinisanu situaciju u Barseloni, pa Partizan želi da iskoristi eventualnu mogućnost njegovog odlaska iz katalonskog kluba.

Iskusni 34-godišnji košarkaš ima ugovor sa Barselonom do 2027. godine, ali postoji mogućnost da dve strane postignu dogovor o prekidu saradnje. Njegova izlazna klauzula navodno iznosi oko milion evra, što otvara vrata klubovima koji su spremni da plate obeštećenje

Partizan, prema dostupnim informacijama, nije jedini klub koji prati situaciju. U igri je još nekoliko evroligaša.

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Crveni karton Kornel Suč Izvor: Arena 2 Premium