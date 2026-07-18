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U pitanju je određeni novčani iznos koji bi košarkaš uplatio na račun oštećenog na ime odštete i uputio mu izvinjenje, kao i iznos u humanitarne svrhe, a tužilaštvo bi onda odbacilo krivičnu prijavu.

O ovom predlogu, kako saznajemo, nije još odlučeno.

Sa druge strane, saznajemo da je Uroš Plavšić na saslušanju izrazio kajanje zbog učinjenog napada, ali da je rekao da se ne seća zbog čega je to uradio jer se juče oženio i napio sa suprugom.

Istakao je da inače ne konzumira alkohol jer je profesionalni sportista.

Podsetimo, Uroš je nakon saslušanja pušten da se brani sa slobode.

1/6 Vidi galeriju Uroš Plavšić i Jovana Tomić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram