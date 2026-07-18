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Turnir se igra u septembru, a rivali će biti isti kao i prethodne godine. Na Kipru će se tako nadmetati domaćin Olimpijakos, kao i Olimpija Milano i Fenerbahče, što znači da će crveno-beli imati dve veoma dobre provere

Ibon Navaro Foto: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia, Starsport, SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

Po rasporedu, turnir je planiran za period od 4. do 6. septembra, a žreb je već određen. Crvena zvezda će u polufinalu igrati sa Olimpijom Milano i igraće od 18.30 časova

Drugi meč će igrati Olimpijakos i Fenerbahče sa početkom od 21.00 čas.

Dva dana kasnije od 18.00 časova se igra meč za treće mesto između poraženih ekipa iz polufinala, a od 20.30 časova se igra i finale.

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Mesi Jamal Izvor: Kurir