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Košarkaška reprezentacija Srbije za igrače do 20 godina plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Ljubljani, pošto je u polufinalu pobedila Španiju sa 72:65 (25:11, 17:17, 17:21, 16:13).

Srbija - Španija, mladi košarkaši Foto: FIBA

 Andrej Lučić je sa 20 poena bio najefikasniji u timu Srbije, Mitar Bošnjaković je postigao 17, a Nikola Džepina 12 poena.

Srbija će u finalu igrati protiv Slovenije, koja je u prvom polufinalu pobedila Francusku sa 91:89.

Odmah po završetku utakmice u hali "Stožice" u Ljubljani usledio je veliko slavlje Orlića.

Sa razglasa se čuo čuveni Cecin hit "Da raskinem sa njom", a srpski košarkaši su umeli da proslave veliki trijumf.

Finale je na programu u nedelju od 19.00.

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