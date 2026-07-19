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Odavno se zna da je srpski košarkaš veliki fan i da ne prođe leto bez njegovog odlaska na rafting.

Ovog leta je Nikola Jokić bio deo reprezentacije Srbije koju je kao kapiten predvodio u dve važne utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. A, nakon toga je odlučio da se malo opusti.

Pojavio se na raftinug, a očekivano, nakon toga i snimci na društvenim mrežama.

Jedna zanimljiva situacija je postala viralna na Instagramu. Radi se o zanimljivoj komunikaciji košarkaša Denvera sa ekipom mladih ljudi iz drugog čamca.

"Brate, mislio sam da si deblji, ali nisi, zaj******u te!", poručio je mladić Jokiću.

Košarkaš se odmah nasmejao i deluje kao da mu je cela situacija bila simpatična. Čak je i odgovorio.

"Zaj******u ljudi, sve znam", rekao je Somborac.

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