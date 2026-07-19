Nakon mesec dana vrhunskog fudbala, od prvog sudijskog zvižduka 11. juna, stigli smo do samog vrhunca. Stadion "MetLife" u Nju Džersiju večeras od 21 čas biće poprište epskog finalnog okršaja između Španije i Argentine. Sinoć smo gledali spektakularni duel Francuza i Engleza, koji je završen sa 6-4 u korist Engleza, koji su u polufinalnoj utakmici izgubili od Argentine.