UPRAVO NA KURIR TV: DVE VELESILE, JEDAN PEHAR! Španija i Argentina u okršaju koji odlučuje novog šampiona sveta!
Nakon mesec dana vrhunskog fudbala, od prvog sudijskog zvižduka 11. juna, stigli smo do samog vrhunca. Stadion "MetLife" u Nju Džersiju večeras od 21 čas biće poprište epskog finalnog okršaja između Španije i Argentine. Sinoć smo gledali spektakularni duel Francuza i Engleza, koji je završen sa 6-4 u korist Engleza, koji su u polufinalnoj utakmici izgubili od Argentine.
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