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Mlada košarkaška reprezentacija Srbije boriće se za titulu šampiona Evrope! "Orlići" će u velikom finalu Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina odmeriti snage sa domaćinom Slovenijom.

Finalni meč igra se u nedelju od 19.00 časova u dvorani Stožice u Ljubljani, a izabranici selektora Nemanje Jovanovića pokušaće da krunišu fantastičan turnir osvajanjem zlatne medalje.

Ljubitelji košarke u Srbiji utakmicu će moći da prate u direktnom prenosu na kanalu Arene Sport, dok je prenos dostupan i putem FIBA YouTube kanala, uz plaćenu pretplatu.

1/7 Vidi galeriju Srbija - Španija, mladi košarkaši Foto: FIBA

Srbija je do finala stigla bez poraza, a u polufinalu je savladala moćnu Španiju rezultatom 72:65. Sa druge strane, Slovenija je posle velike drame eliminisala Francusku i pred domaćom publikom pokušaće da stigne do evropskog zlata.