BIVŠI REPREZENTATIVAC SRBIJE STIGAO U SOLUN: Stefan Jović novi košarkaš Arisa
Jović (35), koji igra na poziciji plejmejkera, karijeru je počeo u Slogi, a potom je nastupao za Radnički iz Kragujevca, Crvenu zvezdu, Bajern iz Minhena, Himki, Panatinaikos, Saragosu, Valensiju i ponovo Bajern.
Sa Crvenom zvezdom osvojio je ABA ligu, prvenstvo i Kup Srbije, a u sezoni 2015/16. postavio je rekord Evrolige sa 19 asistencija na jednoj utakmici protiv Bajerna. Iste sezone proglašen je za MVP finala ABA lige.
Tokom dva mandata u Bajernu osvojio je dve titule prvaka Nemačke i Kup, dok je prošle sezone u dresu minhenskog kluba prosečno beležio 5,7 poena i 4,5 asistencija na 29 utakmica.
U karijeri je ukupno osvojio 11 trofeja, tri titule ABA lige, tri šampionata Srbije, dva Kupa Srbije, dve titule prvaka Nemačke i jedan Kup Nemačke.
Jović je dugogodišnji reprezentativac Srbije i sa nacionalnim timom osvojio je jedno srebro i pet bronzanih medalja na velikim međunarodnim takmičenjima.