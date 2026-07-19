Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Jović (35), koji igra na poziciji plejmejkera, karijeru je počeo u Slogi, a potom je nastupao za Radnički iz Kragujevca, Crvenu zvezdu, Bajern iz Minhena, Himki, Panatinaikos, Saragosu, Valensiju i ponovo Bajern.

1/7 Vidi galeriju Stefan Jović Foto: Profimedia, SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia, Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sa Crvenom zvezdom osvojio je ABA ligu, prvenstvo i Kup Srbije, a u sezoni 2015/16. postavio je rekord Evrolige sa 19 asistencija na jednoj utakmici protiv Bajerna. Iste sezone proglašen je za MVP finala ABA lige.

Tokom dva mandata u Bajernu osvojio je dve titule prvaka Nemačke i Kup, dok je prošle sezone u dresu minhenskog kluba prosečno beležio 5,7 poena i 4,5 asistencija na 29 utakmica.

U karijeri je ukupno osvojio 11 trofeja, tri titule ABA lige, tri šampionata Srbije, dva Kupa Srbije, dve titule prvaka Nemačke i jedan Kup Nemačke.

Jović je dugogodišnji reprezentativac Srbije i sa nacionalnim timom osvojio je jedno srebro i pet bronzanih medalja na velikim međunarodnim takmičenjima.