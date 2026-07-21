Otvoreno i u metu, kao i uvek: Milan Gurović

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Milan Gurović gostovao je u Kurirovom podkastu "1 na 1", u epizodi koja je za samo nekoliko dana izazvala ogromnu pažnju publike.

Intervju je na YouTube-u pregledan više od 60.000 puta, dok su isečci na Instagramu premašili 700.000 pregleda, uz veliki broj komentara i reakcija. Sve to za samo četiri dana.

Posebnu pažnju privukla je rubrika u kojoj je Gurović imao zadatak da poznate košarkaše, trenere i druge ličnosti iz sveta sporta opiše jednom rečju.

1/4 Vidi galeriju Milan Gurović Foto: Kurir, Kurir 1 na 1

Njegovi iskreni i direktni odgovori postali su jedan od najgledanijih i najdeljenijih delova podkasta.

Ovo su ličnosti (i grupe ljudi) uz Milanov opis.

Željko Obradović - NAJBOLJI.

Marko Jarić - INDIJANAC.

Duško Vujošević - FENOMEN.

Predrag Stojaković - KILLER.

Svetislav Pešić - LEGENDA.

Današnji roditelji - KOMPLEKSAŠI.

Današnji klinci - RAZMAŽENI.

To je samo jedan delić iz gostovanja Gurovića o kojem bruji Srbija. Ako niste pogledali kompletnu emisiju, to možete da učinite ovde:

Gde i kada možete gledati naredne epizode?

Kurir podkast „1 na 1“ emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.

- Naredna epizoda: Sreda, 29. u 20:00h

- Gde gledati: Na YouTube kanalu Kurira

Budite uz Kurir, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce za obaveštenja i ne propustite ni drugu epizodu o kojoj će se pričati! Vidimo se u „1 na 1“!