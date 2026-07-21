"MARKO JARIĆ JE INDIJANAC" Reči Milana Gurovića o kojima bruji Srbija! Legendarni as bez zadrške: Oni su ti danas KOMPLEKSAŠI!
Milan Gurović gostovao je u Kurirovom podkastu "1 na 1", u epizodi koja je za samo nekoliko dana izazvala ogromnu pažnju publike.
Intervju je na YouTube-u pregledan više od 60.000 puta, dok su isečci na Instagramu premašili 700.000 pregleda, uz veliki broj komentara i reakcija. Sve to za samo četiri dana.
Posebnu pažnju privukla je rubrika u kojoj je Gurović imao zadatak da poznate košarkaše, trenere i druge ličnosti iz sveta sporta opiše jednom rečju.
Njegovi iskreni i direktni odgovori postali su jedan od najgledanijih i najdeljenijih delova podkasta.
Ovo su ličnosti (i grupe ljudi) uz Milanov opis.
Željko Obradović - NAJBOLJI.
Marko Jarić - INDIJANAC.
Duško Vujošević - FENOMEN.
Predrag Stojaković - KILLER.
Svetislav Pešić - LEGENDA.
Današnji roditelji - KOMPLEKSAŠI.
Današnji klinci - RAZMAŽENI.
To je samo jedan delić iz gostovanja Gurovića o kojem bruji Srbija. Ako niste pogledali kompletnu emisiju, to možete da učinite ovde:
Gde i kada možete gledati naredne epizode?
Kurir podkast „1 na 1“ emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.
- Naredna epizoda: Sreda, 29. u 20:00h
- Gde gledati: Na YouTube kanalu Kurira
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