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Američki plejmejker je sa Zadrom potpisao jednogodišnji ugovor.

Vilijams (26) je prošlu sezonu započeo u Brnu, u kom je bio najbolji strelac češkog prvenstva sa 21,6 poena po utakmici. Sa češkim klubom je nastupao i u FIBA Evrokupu, u kom je u proseku beležio 20,9 poena, 4,8 asistencija i 3,9 skokova.

Potom je u decembru prešao u Hamburg, za koji je u Evrokupu u proseku beležio 15,9 poena, 3,1 skok i 2,1 asistenciju.

1/5 Vidi galeriju Detalji sa meča Beč - Zadar u ABA ligi Foto: ABA Liga, © Andreas Pichler APhotography/© APhotography / A. Pichler, Vienna

Vilijams je rekao da je jako ponosan što je postao član Zadra.