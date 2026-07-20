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Američki plejmejker je sa Zadrom potpisao jednogodišnji ugovor.

Vilijams (26) je prošlu sezonu započeo u Brnu, u kom je bio najbolji strelac češkog prvenstva sa 21,6 poena po utakmici. Sa češkim klubom je nastupao i u FIBA Evrokupu, u kom je u proseku beležio 20,9 poena, 4,8 asistencija i 3,9 skokova.

Potom je u decembru prešao u Hamburg, za koji je u Evrokupu u proseku beležio 15,9 poena, 3,1 skok i 2,1 asistenciju.

Detalji sa meča Beč - Zadar u ABA ligi Foto: ABA Liga, © Andreas Pichler APhotography/© APhotography / A. Pichler, Vienna

Vilijams je rekao da je jako ponosan što je postao član Zadra.

"Znam šta košarka znači ovom gradu. Jedva čekam da igram pred vama, vidimo se uskoro", naveo je Vilijams, a preneo klub putem objave na društvenoj mreži Instagram.

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