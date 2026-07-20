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Po sletanju u Beograd, mlade "orliće" sačekalo je lepo iznenađenje, dočekao ih je trofejni stručnjak i doskorašnji selektor seniorske reprezentacije Svetislav Pešić.

Popularni Kari okupio je srebrne momke u holu jednog beogradskog hotela i održao im emotivan i motivacioni govor. Bilo je to svojevrsno predavanje ispunjeno dragocenim savetima iskusnog trenera, koji je mladim košarkašima ukazao na to šta ih sve čeka u nastavku karijere i kako da izrastu u vrhunske asove.

1/22 Vidi galeriju Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

"Ovde imamo razne analitičare, trenere i oni govore samo o ABA ligi i Evroligi, ovde je o srpskoj košarci zabranjeno da se priča o tome. ABA liga koju igraju naši klubovi je prevaziđena. Ja sam rođen u Novom Sadu, nisam ni protiv čega, ali mi treba da imamo našu profesionalnu ligu. Postaneš prvak Srbije, počneš da igraš u Čačku, da se baviš košarkom. I onda kažeš -samo da mi je da jednog dana zaigram za Borac. Pa ako budem dobar, možda odem u Zvezdu, Partizan ili u reprezentaciju", rekao je Pešić i potom nastavio:

"Profesionalnu ligu stvoriti sa šest stranaca, da ima prohodnost, da se igrači dokazuju u domaćim takmičenjima, da se onda tu dokažeš i da ideš u Zvezdu, Partizan ili negde druge timove, da tako napreduješ. Kažu da je meni lako da držim govore, jer idem onda u inostranstvo i da samo imam neke interese, a to nije tačno. Kažem da vama treba prvi cilj da bude da postaneš prvak Srbije, da tako kreneš."

01:09 Svetislav Pešić drži predavanje srpskim košarkašima Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Želeo je da im stavi do znanja da su oni sami ti koji moraju najviše da brinu o sebi, svom razvoju i sopstvenoj karijeri.

"Slušajte trenere, roditelje, agente, sve je to sastavni deo, ali na kraju ste vi ti koji sami morate da preuzmete odgovornost za svoju karijeru. To je isto kao kada šutirate bacanja na kraju utakmice pri nerešenom rezultatu, stojiš, sam si i niko ti ne pomaga. Ako pogodiš, ti si vođa, ako promašiš...je** ga".

Na kraju, poslao je jasnu i snažnu poruku mladim igračima koji predstavljaju svetlu budućnost srpske košarke.

"Ima ljudi koji vas gledaju, prate i veruju da možete da uspete, ali je u isto vreme naša odgovornost da vam pomognemo, da vam omogućimo uslove da igrate. Da imate sistem takmičenja u kom ćete imati minutažu i igrati. Momci, svaka vam čast, svi smo ponosni na ovo što ste uradili i vi treba da budete ponosni", zaključio je Pešić.