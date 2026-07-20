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ABA liga je ponovo žrebom radvojila "večite" rivale i da će Partizan i Crvena zvezda igrati u različitim grupama, saznaje "Meridijan sport"

Večiti derbi, ABA liga 19.04.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Aktuelni šampion Dubai, ponovo će biti tamo gde i beogradski Partizan, kao i šampion Srbije Spartak – dok će Zvezda biti zajedno sa Budućnosti i Cedevita Olimpijom.

Grupa A: Crvena zvezda, Budućnost Podgorica, Cedevita Olimpija, Cibona, Igokea, FMP, Borac Čačak, Krka, Široki, Bratislava.

Grupa B: Dubai, Partizan, Kluž, Studentski centar, Zadar, Spartak Subotica, Bosna, Mega, Ilirija, Beč.

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