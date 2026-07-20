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Levoruki krilni igrač vraća se u sarajevski klub u narednoj sezoni, nakon što je igrao za Bosnu u sezoni 2024/2025, kada je ekipa osvojila ABA 2 ligu i izborila plasman u ABA ligu.

1/14 Vidi galeriju KK Partizan - KK Bosna Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Vrabac je prošle sezone igrao za dva kluba. Prvi deo sezone nastupao je za mađarski Solnok gde je u 14 utakmica prosečno postizao 5,6 poena, uz 2,4 skoka i 1,6 asistencija.

Posle toga karijeru je nastavio u španskom Orenseu za koji je u proseku postizao 3,6 poena i imao 2,4 skoka po utakmici.

Iskusni 31-godišnjak je profesionalnu karijeru počeo u ekipi Spars iz Sarajeva, a između ostalih igrao je za Partizan, Krku, Beč i Tenerife.

Dugogodišnji je reprezentativac Bosne i Hercegovine, a bio je i član selekcije koja je na prethodnom Evropskom prvenstvu izborila plasman među 16 najboljih, ostvarivši jedan od najboljih rezultata u istoriji domaće košarke.