Slušaj vest

Levoruki krilni igrač vraća se u sarajevski klub u narednoj sezoni, nakon što je igrao za Bosnu u sezoni 2024/2025, kada je ekipa osvojila ABA 2 ligu i izborila plasman u ABA ligu.

KK Partizan - KK Bosna Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Vrabac je prošle sezone igrao za dva kluba. Prvi deo sezone nastupao je za mađarski Solnok gde je u 14 utakmica prosečno postizao 5,6 poena, uz 2,4 skoka i 1,6 asistencija.

Posle toga karijeru je nastavio u španskom Orenseu za koji je u proseku postizao 3,6 poena i imao 2,4 skoka po utakmici.

Iskusni 31-godišnjak je profesionalnu karijeru počeo u ekipi Spars iz Sarajeva, a između ostalih igrao je za Partizan, Krku, Beč i Tenerife.

Dugogodišnji je reprezentativac Bosne i Hercegovine, a bio je i član selekcije koja je na prethodnom Evropskom prvenstvu izborila plasman među 16 najboljih, ostvarivši jedan od najboljih rezultata u istoriji domaće košarke.

Ne propustiteKošarkaOLAKŠANJE ZA PARTIZAN I KALATESA: Crno-beli dobili dobre vesti pred završnicu sezone...
Nik Kalates
KošarkaOZBILJAN SKANDAL NA PARTIZANOVOM MEČU: Košarkaš odbio da uđe u igru!
Edin Atić
EvroligaSKUPO SU PRODALI KOŽU PROTIV PARTIZANA! Trener Bosne ponosan na ceo tim posle ispadanja od crno-belih!
Partizan - Bosna 060526_032.jpg
KošarkaPENJAROJA ZABRINUT PRED POTENCIJALNI VEČITI DERBI: Evo šta brine trenera Partizana...
partizan-zvezda-aba-688176.JPG

03:20
ARGENTINA SE OBRUKALA U FINALU MUNDIJALA!Miloš Bjelinić ocenio:"Takav fudbal ne sme da bude nagrađen titulom" Izvor: Kurir televizija