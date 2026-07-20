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Skupština ABA lige, koja je trajala gotovo devet sati, održana je danas u Zagrebu.

Na njoj je doneto nekoliko bitnih odluka, a ono što je postalo jasno jeste i da će prvi čovek Partizana Ostoja Mijailović naredne sezone biti predsedavajući Skupštine, prenose beogradski mediji.

1/23 Vidi galeriju Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj, konferencija za medije KK Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Mijailović je dobio 11 od mogućih 12 glasova suvlasnika takmičenja, a samo je FMP bio protiv.

Dragan Bokan (Budućnost) i Davor Užbinec (Cedevita Olimpija) su izabrani za članove Predsedništva.

Na Skupštini je doneta odluka o prijemu Cibone i Slovana iz Bratislave, takođe su ekipe podeljene u dve grupe sa po 10 timova.

Ono što predstavlja novinu jeste odluka da se šampion dobija kroz F4 turnir, a ne kroz plej-of sistem.

Po završetku ligaškog dela sledi druga faza sa Top 8 i Top 12. Po četiri najbolje ekipe iz obe grupe nastavljaju trku za titulu, svi bodovi se prenose i sledi dvokružni ligaški sistem.

Prvih šest timova iz Top 8 direktno će izboriti plasman u plej-of, dok će sedmoplasirani i osmoplasirani iz Top 8, zajedno sa devetoplasiranim i desetoplasiranim iz Plej-auta, igrati plej-in za preostala mesta u doigravanju.

Četvrtfinale plej-ofa igraće se na dve dobijene utakmice, dok će novi šampion biti odlučen na Fajnal-foru, koji će biti održan od 28. do 30. maja 2027. godine. Domaćin završnog turnira biće naknadno određen. Nova sezona ABA lige počinje poslednjeg vikenda septembra, od 26. do 28. septembra.

Članovima Skupštine predstavljen je i finansijski izveštaj, prema kojem je ABA liga petu godinu zaredom ostvarila rast prihoda. Prihodi su povećani za 18 odsto, odnosno 980.000 evra, i iznose ukupno 6.374.000 evra, dok su rashodi 3.945.000 evra. Ostvarena je dobit od 2.428.959 evra, što predstavlja rast od 61 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Kao i prošle godine, dobit će biti raspodeljena među 12 klubova akcionara.