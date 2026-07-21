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Đorđe Gagić gostovao je u podkastu "Adriatic sport", gde je govorio o brojnim temama iz bogate karijere, a posebnu pažnju privukle su njegove reči o jednom od najboljih srpskih košarkaša - Bogdanu Bogdanoviću.

Iskusni centar prisetio se perioda iz prvog mandata u Partizanu, kada je crno-beli dres nosio i tada mladi Bogdanović, koji je pod trenerskom palicom legendarnog Duška Vujoševića pravio prve velike korake.

Gagić je otkrio kakav je Bogdan bio van terena i koliko je već tada bilo jasno da se radi o posebnom igraču. Prema njegovim rečima, današnji kapiten reprezentacije Srbije svoju karijeru nije izgradio slučajno - iza svega stoje ogroman rad, disciplina i neverovatna posvećenost.

1/4 Vidi galeriju Duško Vujošević i Bogdan Bogdanović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

"On je pobednik, on je borac. Veliki je fanatik i radnik, zaslužio je sve što je uradio u karijeri i da bude kapiten reprezentacije Srbije".

"Sećam se da nas je mnogo puta dočekao na treningu koji je bio od pola 10, a on je već od 7 ujutru na parketu. I onda opet uveče trening, koji traje više od dva sata", rekao je Gagić.

Bivši igrač Partizana dodao je da je upravo takav odnos prema košarci bio jedan od razloga zbog kojih je Bogdanović uspeo da napravi veliku karijeru - od crno-belih, preko NBA lige, pa sve do statusa jednog od simbola reprezentacije Srbije.

Gagić se u razgovoru osvrnuo i na svoj povratak u Partizan 2018. godine, kao i na period rada sa Duškom Vujoševićem, ali priča o mladom Bogdanu privukla je najviše pažnje navijača.