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Ipak, kada dođe leto, u njegovom rodnom kraju gotovo da nema razlike između njega i bilo kog drugog čoveka.

Najbolji srpski košarkaš uslikan je juče na javnom bazenu u Kljajićevu, nedaleko od Sombora. Bez pompe, bez obezbeđenja i bez potrebe da privlači pažnju, Jokić je vreme provodio sa porodicom i prijateljima, a najviše sa decom, kojoj je pomagao da nauče prve zaveslaje i „oslobode” se straha od vode.

Foto: Kurir

Ulaz: 200 dinara za odrasle, a 150 za decu.

Prizor koji se retko viđa u svetu velikih sportskih zvezda još jednom je pokazao zašto mnogi Nikolu smatraju potpuno drugačijim od ostalih. Dok bi brojni milioneri birali luksuzne jahte, privatne bazene ili egzotične destinacije, Jokić je izabrao mesto gde idu svi “obični ljudi” – bazen u svom kraju.

1/3 Vidi galeriju Kuća porodice Jokić u Somboru Foto: Kurir

Oni koji ga poznaju kažu da bi vrlo verovatno vreme provodio i na gradskom bazenu u Somboru, ali je on trenutno zatvoren zbog renoviranja, pa je izbor pao na Kljajićevo.

U vremenu kada su mnoge svetske zvezde nedostupne običnim ljudima, Nikola Jokić je još jednom pokazao da najveća veličina često nema nikakve veze sa novcem, već sa skromnošću i načinom na koji se čovek ophodi prema ljudima oko sebe.