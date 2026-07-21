Slušaj vest

Jedna od tema o kojoj je Nebojša Čović pričao je jeste odlazak mladih košarkaša u Sjedinjene Američke Države. Predsednik KSS jep oručio da je potrebno unaprediti dimaći sistem takmičenja.

"Velika je disperzija igračica i igrača. Mi nismo imali u ovoj U20 selekciji Drezgića i Kostića koji su u SAD. Slična situacija je sa U17 i sada je izazovno kako sačuvati te igrače. Tačno je da imamo potencijal. Ako se setite 2007. na 2008. mi smo osvojili sve i na tome smo godinama živeli. Sada je potrebno napraviti taj nastavak. Da ne pričamo o finansijskim i obrazovnim uslovima, ali u SAD imate i mogućnost da igrate. Ovde kod nas mali broj igrača je iz sistema domaćih klubova. Mi moramo da postavimo sistem da pratimo decu u SAD i da nam budu dostupnija, ali moramo da napravimo profesionalnu KLS i da napravimo što Španci imaju, ligu za igrače do 22 godine, kako bi obezbedili da igrač ostane ovde da igra", rekao je Čović gostujući na "RTS-u" i dodao:

"Jako teško idu promene u Srbiji u svim oblastima kao što znate. Čim hoćete nešto novo da uvedete, odmah krenu napadi i opstrukcije. Mi kao novi, odnosno već novi/stari Upravni odbor pošto smo na pola mandata, borimo se sa tim ogromnim opstrukcijama od oktobra 2024. Mi smo nasledili Savez u problemima, ali smo te probleme rešili. Finansijske i organizacione. Sada hoćemo nešto novo. Ali ne prođe registracioni pravilnik koji su napravili dugogodišnji košarkaški eksperti, pa onda dolazi do zamena teza".

1/13 Vidi galeriju Nebojša Čović Foto: Screenshot, Starsport

Pomenuo je i ABA ligu.

"Svaka čast Jadranskoj ligi, ona je odslužila svoje, ko hoće da je igra, neka igra. Ali mi moramo da napravimo našu nacionalnu profesionalnu ligu. U ABA ligi vi možete da igrate sa 15 stranaca, a videli ste na primerima naših klubova da populus, građanstvo, nije baš raspoloženo da gleda mnogo strane igrače. Mi počinjemo da gubimo pažnju čim malo počnemo da gubimo, čim su nam lošiji rezultati i sa domaćim igračima, a možete misliti sa strancima. Pri tome ogromna su ulaganja sa strancima, razumem, ali dajte da ulažemo i u našu decu. Sve su to elementi o kojima moramo da pričamo i dogovoramo se, a ne da se svađamo. Mnoge velike košarkaške nacije su nestale", rekao je predsednik KSS.

Osvrnuo se nekadašnji predsednik Crvene zvezde i na situaciju u kojoj je reprezentacija Srbije.

"Računica je da pobeđujemo. Avgustovski prozor dve pobede, u novembru 1:1 i u februaru 1:1. Bio bih presrećan da bude tako. Zašto presrećan, ne znamo kakvu ćemo strukturu tima imati. Sa tom računicom idemo. Sa 8:4 smo na Svetskom prvenstvu. Neće biti lako, nijedna reprezentacija nije laka, posle Finske nikoga ne otpisujemo. Danas svi igraju košarku, samo nisam video da Tramp igra", rekao je Čović.

On je dodao da bi reprezentacija Srbije u novembarskom kvalifikacionom prozoru mogla da računa na veći broj evroligaških igrača, nakon dogovora Evrolige i FIBA.

"Ne možemo da računamo na NBA igrače. Dobro je što je Evroliga rešila da pomeri za utorak, tu bi moglu da imamo veći broj evroligaških igrača. Da li će nam doći Milutinov, Gudurić... Novembar je jako važan da napravimo dobar rezultat. To je jako važno, ove dve pobede u junu su važne kao da smo osvojili neko evropsko takmičenje", podvukao je Čović.

Bonus video: