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KK Partizan je započeo predstavljanje igračkog kadra za predstojeću sezonu. Opremu crno-belih već je zadužio Kevarijus Hejs, a iako je klub navodno već dogovorio dolazak još nekoliko zvučnih imena, navijači i dalje čekaju njihovu zvaničnu promociju.

Pored pojačanja, jedno od ključnih pitanja u taboru beogradskog velikana jeste i status kapitena Vanje Marinkovića, koji se oporavlja od izuzetno teške povrede o kojoj je nedavno otvoreno govorio.

Podsećanja radi, Marinković je početkom godine doživeo rupturu Ahilove tetive, što ga je odvojilo od parketa na dug period. Gostujući u podkastu „Kole Point“, kapiten Partizana detaljno je objasnio kroz šta prolazi i otkrio kako trenutno teče sam proces oporavka.

- Dobro je, za ovaj period čak i neočekivano odlično. Prošlo je pet i nešto meseci, a neki optimalni period povratka na parket bio bi za tri, tri i po meseca, ako sve bude kako treba. Napreduje bolje nego što se očekivalo, nadam se da će tako da se nastavi - rekao je Marinković i potom detaljnije govorio o svojoj povredi:

- Jedna od najtežih povreda u sportu, a moja je bila prilično komplikovana. Doktor koji me je operisao rekao je da skoro nije video takvi pobedu Ahilove tetive. Verovatno je reč o tome što sam vukao povredu već nekoliko godina, nisam je skroz zalečio, stres, razne okolnosti, sve je to dovelo do toga. Najbitnije je da se pomiriš s tim da se to dogodilo i da ne gledaš u nazad, već unapred. Teško je, jer si van terena 10 meseci, to niko ne voli, ali da be se što pre vratio, moraš da budeš pozitivan i da imaš prave ljude oko sebe.

1/3 Vidi galeriju Vanja Marinković na treningu pred Bajern Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs

U poslednje vreme svedoci smo sve većeg broja košarkaša koji su doživeli upravo ovu, jednu od najtežih sportskih povreda.

- Pričao sam sa osnivačem ELPA Boštjanom Nahbarom. Usman Garuba, Vensan Poarije, Donte Divinćenco, Tejtum, Halibarton... Stvarno mnogo igrača. Nagomilano je mnogo utakmica, nemaš vremena za odmor i oporavak ako uopšte možemo i da pričamo o odmoru. Kada počne sezona, onda odmora skoro da i nema. Ljudi misle da su nebitne stvari kako se koji igrač oporavlja, da li spava kod kuće ili u hotelu. Međutim, na ovom nivou to su veoma bitne stvari. Čarter letovi, oporavak, medicinsko osoblje o tome se manje priča, ali je to jako važno. Briga o igračima i briga igrača o sebi samima treba da bude prioritet - ističe kapiten crno-belih.