"Kada je krenula tuča, krenuo sam na Pantera. Međutim, Musa je bio ispred mene i vidim po njemu da misli 'šta ti radiš'. Kada je tuča, nemaš šta da radiš, nego da se skloniš. Sve se jako brzo događa i ja tražim nekoga da krenem kada je već haos, a ispred mene Smailagić ludi. I onda najjača scena svih vremena: Vidi me, i kaže 'O, pa ti si bre' i okrene se i ode da juri nekog drugog. Odmah je shvatio da nije dobra ideja, to mu uvek kažem kad ga vidim, i uvek se smejemo", ispričao je Hezonja.