"O, PA TI SI, BRE" Hezonja prvi put otkrio šta se desilo usred čuvene TUČE sa Partizanom: Tražio sam koga da jurim, a onda sam naleteo na ludog Smailagića!
Prošlo je više od tri godine od čuvene tuče u Madridu, a Mario Hezonja sada je prvi put do detalja opisao šta se dešavalo u trenucima kada je nastao potpuni haos.
Hrvatski reprezentativac gostovao je u podkastu "Karijera u retrovizoru", gde se prisetio incidenta na drugoj utakmici plej-of serije između Reala i Partizana u Madridu.
Hezonja je bez zadrške ispričao kako je izgledao haos na parketu iz njegovog ugla.
"Kada je krenula tuča, krenuo sam na Pantera. Međutim, Musa je bio ispred mene i vidim po njemu da misli 'šta ti radiš'. Kada je tuča, nemaš šta da radiš, nego da se skloniš. Sve se jako brzo događa i ja tražim nekoga da krenem kada je već haos, a ispred mene Smailagić ludi. I onda najjača scena svih vremena: Vidi me, i kaže 'O, pa ti si bre' i okrene se i ode da juri nekog drugog. Odmah je shvatio da nije dobra ideja, to mu uvek kažem kad ga vidim, i uvek se smejemo", ispričao je Hezonja.
Masovna tuča između košarkaša Reala i Partizana u završnici tog susreta obišla je svet i ostala jedan od najkontroverznijih trenutaka u istoriji Evrolige, a Hezonjina anegdota sa Alenom Smailagićem pokazuje da se pojedini akteri danas na sve prisećaju sa osmehom.