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Nakon što je ozvaničen dolazak Kevarijusa Hejsa, usledio je novi, izuzetno važan potpis. Ni manje ni više, vernost crno-belima produžio je kapiten Vanja Marinković!

Podsećanja radi, Marinković se početkom 2026. godine suočio sa najtežim udarcem u karijeri kada je pokidao Ahilovu tetivu, povredu koja važi za jednu od najtežih u svetu sporta i koja zahteva dug i mukotrpan oporavak.

1/3 Vidi galeriju Vanja Marinković na treningu pred Bajern Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs

Iako je već van parketa više od šest meseci, a procene govore da ga od povratka i stavljanja na raspolaganje timu deli još oko četiri meseca, Partizan nije imao dilemu. Uprava kluba ukazala je ogromno poverenje svom lideru i produžila ugovor sa njim, što je sa ponosom i zvanično potvrđeno.

- Vanja ostaje i na teren će se vratiti u crno-belom dresu sa brojem devet. Istorijski preokret 23. januara u kojem je kao kapiten predvodio crno-bele do pobede nakon -27 protiv Hapoela, Vanja Marinković je završio sa teškom povredom posle koje je i operisao ahilovu tetivu! Sada, kad je na putu oporavka, reprezentativac Srbije i najmlađi kapiten u istoriji Partizana je sa svojim klubom potpisao novi ugovor koji može trajati do leta 2028. godine - stoji u saopštenju crno-belih.