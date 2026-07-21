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Košarkaški klub Barselona saopštio je da je angažovao američkog beka Stenlija Umudea, koji je potpisao dvogodišnji ugovor sa katalonskim velikanom.Umude (27), visok 198 centimetara, stiže iz Ostin Sparsa, razvojnog tima San Antonio Sparsa, za koji je prošle sezone u G ligi prosečno beležio 16,8 poena i 4,5 skokova na 43 utakmice. Za prvi tim San Antonija odigrao je dve utakmice i postigao ukupno dva poena.

Amerikanac je koledž karijeru gradio na Univerzitetu Južna Dakota i Univerzitetu Arkanzas. Tokom studija tri puta je biran u idealnu petorku Summit lige, od čega dva puta u prvi tim.

Profesionalnu karijeru započeo je u NBA ligi u dresu Detroit Pistonsa, a nastupao je i za Milvoki Bakse, kao i za njihove razvojne timove Motor Siti Kruz i Viskonsin Herd u G ligi.

Dolaskom u Barselonu Umude će prvi put u karijeri zaigrati u Evroligi.