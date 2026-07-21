Slovenački košarkaš Vlatko Čančar novi je igrač Burgosa, za koji će nastupati u sezoni 2026/27, saopštio je danas španski klub.Čančar (29), visok 201 centimetar, tako se vraća u Burgos, za koji je već igrao godinu i po dana pre odlaska u NBA ligu.
Košarka
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Karijeru je započeo u Sloveniji, a zatim je nastupao i za Megu, odakle je 2018. godine prešao u Burgos. Tokom prve epizode u španskom klubu odigrao je ukupno 46 utakmica u ACB ligi, pre nego što je otišao u NBA i potpisao za Denver Nagetse.
U dresu Denvera proveo je šest sezona i 2023. godine osvojio šampionski prsten, prvi u istoriji franšize iz Kolorada.
Čančar u dresu reprezentacije Slovenije Foto: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Posle odlaska iz NBA lige, Čančar je u sezoni 2025/26 potpisao za Milano, gde je debitovao u Evroligi, ali je nakon samo nekoliko utakmica doživeo povredu kolena zbog koje je veći deo prošle sezone proveo u procesu oporavka.
Čančar je standardni reprezentativac Slovenije, a povratkom u Burgos pokušaće da se vrati u prepoznatljivu formu posle duže pauze zbog povrede.
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