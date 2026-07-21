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Ženska košarkaška U18 selekcija odigrala je dve utakmice u Grčkoj u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo.

Tim koji sa klupe vodi Miljana Bojović savladao je Bugarsku sa 74:47 i Grčku sa 79:77.

1/7 Vidi galeriju Mlade košarkašice - U18 selekcija 2026 Foto: ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/Eurokinissi Sports

U prvoj utakmici naš tim je bio dominantan protiv Bugarske i ostvario ubedljiv trijumf. Po 10 poena su postigle Mazić i Kožul, a poen manje Jovanov i Vidović.

Druga utakmica bila je prilično neizvesna i rešena je u prvom produžetku. Uz domaćinsko suđenje i kriterijum koji je dopustio utakmicu na ivici tuče, Srbija se bolje snašla u prelomnim trenucima. Anastasija Jovanov je bila najefikasnija sa 29 poena, Milica Mazić je postigla 11 poena, a po 10 poena su zabeležile Anja Petković, Nataša Vidović i Jovana Ilić koja je sa 11 skokova imala dabl-dabl učinak.

SRBIJA U18 – BUGARSKA U18 75:47 (26:9, 20:8, 19:15, 10:15)

SRBIJA U18: Radmilović 7 (4 sk), Jeverica 2, Petković 8 (4 sk), Mazić 10 (6 sk, 4 as), Ristić 7 (6 sk), Mutavdžić 2, Jovanov 9 (4 as, 4 osv), Ilić 8 (5 sk, 4 as), Vidović 9, Tanović, Kožul 10, Aukuso 3.

SRBIJA U18 – GRČKA U18 79:77 (12:25, 24:14, 15:12, 16:16, 12:10)

SRBIJA U18: Radmilović (4 sk), Jeverica, Petković 10, Petrović, Mazić 11 (6 as), Ristić 2 (5 sk), Jovanov 29 (7 sk, 4 as, 4 osv), Avramović, Ilić 10 (11 sk), Vidović 10, Tanović 7, Kožul.

Ženska U18 selekcija priprema se za Evropsko prvenstvo koje će se od 1. do 9. avgusta održati u Švedskoj. Naša selekcija je u grupi D na Evrobasketu sa Poljskom, Letonijom i Hrvatskom.