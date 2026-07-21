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Kako se navodi, za 29-godišnjeg krinog centra, visokog 208 centimetara, ovo će biti sedma sezona u timu iz skopske opštine Aerodrom, gde je prvi put došao 2017. godine.

U "plavo-belom" dresu MZT do sada je osvojio tri nacionalne šampionske titule (2019, 2025. i 2026), kao i tri trofeja Kupa Severne Makedonije (2018, 2025. i 2026), dok u karijeri ima ukupno četiri kupa.

"Očekivanja su da će Maslinko maksimalno spreman dočekati novu sezonu, bez ikakvih zdravstvenih problema, i da će biti jedan od lidera tima u borbi za odbranu domaćih trofeja, kao i za što bolji nastup u Fiba Evrokupu i ABA2 ligi", isriče uprava MZT.

Podseća se da su prethodnih dana saradnju produžili braća Damjan i Vojdan Stojanovski, da je klub je angažovao Luku Stojanovskog, Nikolu Vasilevskog i bosanskog reprezentativca Emira Krajinića, a da Andrej Andonoski ostaje pod ugovorom.

(Beta)