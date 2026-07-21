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Ljubitelji košarke u Srbiji tako će dobiti priliku da uživo gledaju jedan od najvećih duela današnjice.

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Francuski selektor objavio je spisak igrača za predstojeći reprezentativni prozor, a među pozvanima je i zvezda San Antonio Sparsa. To znači da će Beograd biti domaćin novog okršaja trostrukog NBA MVP-ja i jednog od najvećih talenata svetske košarke.

Viktor Vembanjama je prekinuo odmor na Korzici i započela individualne treninge sa trenerom Gijomom Alkijeom kako bi što spremniji dočekao reprezentativne obaveze posle naporne NBA sezone, pišu francuski mediji.

Pored Vembanjame, u sastavu Francuske nalaze se i iskusni NBA asovi Evan Furnije i Rudi Gober, kao i plejmejker Pariza Silvan Francisko, pa nema dileme da Trikolori u Srbiju dolaze u gotovo najjačem sastavu.

Utakmica u Beogradskoj areni igra se 20. avgusta, dok će drugi prijateljski duel dve selekcije biti odigran tri dana kasnije u Orleanu. Obe reprezentacije na taj način će brusiti formu pred nastavak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027.

Srbija je u drugu fazu kvalifikacija prenela učinak od četiri pobede i dva poraza, a krajem avgusta očekuju je zvanični mečevi protiv Islanda u Beogradu i Italije u gostima. Ipak, pre toga pažnja ljubitelja košarke biće usmerena ka spektaklu u Areni, gde će Jokić i Vembanjama ponovo ukrstiti koplja u jednom od najiščekivanijih mečeva ovog leta.

Na drugoj strani, Francuska će nakon mečeva sa Srbijom nastaviti pripreme utakmicama protiv Slovenije i Švedske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027, dok Srbiju očekuju izazovni susreti protiv Italije, Litvanije i Islanda.