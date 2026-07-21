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"Naš kapiten Melih Mahmutoglu, čije je ime postalo sinonim za naš tim i zlatnim slovima upisano u naše nasleđe, nastaviće da se bori za uspeh našeg Fenerbahčea i u novoj sezoni. Želimo da ovaj dogovor bude srećan i uspešan za naš klub i Meliha Mahmutoglua, a našem kapitenu želimo sezonu ispunjenu uspesima u dresu sa brojem 10 i prepoznatljivim prugastim dezenom", piše u objavi Fenerbahčea na društvenoj mreži Iks (X).

Mahmutoglu (36) je u Fenerbahče došao 2013. godine, i od tad je osvojio ukupno 20 trofeja sa klubom iz Istanbula - osam u turskom prvenstvu, šest u nacionalnom kupu, četiri u Superkupu Turske i dva u Evroligi.

Turski bek je u prošloj sezoni u Evroligi odigrao samo sedam utakmica za Fenerbahče, u kojima je u proseku postizao 2,1 poen.

U turskom prvenstvu je imao veću ulogu, i na 35 odigranih mečeva je u proseku postizao 7,4 poena, uz 41,6 odsto šuta za tri poena.

(Beta)