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Srpski reprezentativac i crno-beli sporazumno su raskinuli saradnju, pa je 24-godišnji košarkaš postao slobodan u izboru nove sredine.

"Aleksej Pokuševski će karijeru nastaviti u drugom klubu. U okviru predviđenog roka klub je doneo odluku da ne aktivira dodatnu godinu ugovora, pa je doskorašnji zamenik kapitena na taj način postao slobodan u izboru nove sredine. Poku, tvoj Partizan ti želi mnogo sreće i uspeha u nastavku karijere", stoji u saopštenju kluba.

Pokuševski je tako završio epizodu u Humskoj, a prema dostupnim informacijama, za njegove usluge već postoji veliko interesovanje klubova.

Ranije je preneto da se za njegov potpis bore Aris i PAOK, te da će dobiti grčki pasoš tako da će se voditi kao domaći igrač.