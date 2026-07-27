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Nekadašnja reprezentativka Srbije i jedna od najpoznatijih dama domaće košarke objavila je snimak sa bazena koji je za kratko vreme privukao ogromnu pažnju njenih pratilaca.

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Milica Dabović pleše u bazenu Izvor: Printskrin/Instagram

U minijaturnom kupaćem kostimu Milica je pokazala izvajanu figuru, a uz muziku je zaplesala ispred kamere, samouvereno pozirajući i uživajući u letnjoj atmosferi. Njeno energično izdanje i atraktivan ples odmah su pokrenuli brojne komentare, dok su fanovi nizali komplimente na račun njenog izgleda i samopouzdanja.

"Ups! Majka muškog deteta! A pokazuje svoje zmijsko telooooooo i zamislite mom Milanu to ne smeta!! Ali zamislite slika se na bazenu u kupacem kostimu. Ajmo idemo tri četri sad" - napisala je Dabovićeva aludirajući na stalne osude sa kojima se susreće.

Milica Dabović Foto: PrintscreenInstagram

Bivša košarkašica, poznata po tome da se ne libi da pokaže svoju harizmu i temperament, još jednom je dokazala da i dalje privlači veliku pažnju javnosti.

Milica često deli trenutke iz svog života sa pratiocima, a njene objave neretko postaju tema brojnih razgovora na mrežama.

MILICA DABOVIĆ  Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, ATA images

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