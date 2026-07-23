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Nikola Jokić, godinama jedna od najvećih sportskih zvezda planete, trostruki MVP NBA lige i čovek čije se bogatstvo meri desetinama (ili stotinama) miliona dolara, uslikan je u ponedeljak na javnom bazenu u Kljajićevu.

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Kurir je ekskluzivno objavio fotografiju Jokića kako provodi vreme sa porodicom i prijateljima, a najviše sa decom.

Kljajićevo je selo od oko 4.000 stanovnika i nalazi se tačno na pola puta između Sombora i Sivca.

Javnost je upoznata sa činjenicom da je Nikola rođeni Somborac. Međutim, manje je poznata priča da Nikola vodi poreklo upravo iz Sivca.

Mesto od oko 7.000 stanovnika u bivšoj Jugoslaviji je bilo poznato po tome da ima najveći procenat navijača Partizana po glavi stanovnika. Upravo iz Sivca, odnosno Jokića salaša koji se nalazi u ataru mesta koji meštani zovu Kušin Do, a ceo taj deo pripada Telečkoj visoravni, Nikolin deda Dobrivoje otišao je u Sombor posle Drugog svetskog rata.

Posle odlaska Dobrivoja, a do 80-tih godina prošlog veka na salašu su živeli Nikolini preci deda Milivoje, baba Mica i baba Kaja. Poslednji stanovnik salaša bila je Mica Jokić 80-tih godina prošlog veka.

Nažalost, od salaša danas nije ostalo ništa više od ruševina zaraslih u travi i korovu.

Danas u Sivcu živi jedna porodica sa prezimenom Jokić, koji su rođaci sa Nikolom.

Jokići su inače iz roda Banjana iz stare Hercegovine, istog roda kome pripadaju košarkaši Bogdan Bogdanović, Dražen Petrović i Aleksandar Petrović, objavio je RTS. Po priči iz emisije "Oko", Jokići su iz plemena Uzelac. Pretpostavlja se da su na Telečku visoravan došli krajem 18. veka, a da su prezime dobili po baba Joki.

Majka Nikole Jokića zove se Nikolina i ona je medicinska sestra, a otac Branislav je inženjer poljoprivrede. Najbolji centar planete je tokom odrastanja imao priliku da se ugleda i na braću - 13 godina starijeg Strahinju i Nemanju, koji je 11 godina stariji.

S obzirom na to da je Nikolin otac oduvek bio zaljubljenik u košarku, strast je preneo i na sinove, a sada porodica Jokić zahvaljujući tome ima i veliku zvezdu u svom domu. Put nije bio lak, ali geni su bili veoma važni u svemu tome.

- Ja sam pomalo od obojice, jedan brat je talentovan, a drugi jak - jednom prilikom je ispričao Nikola.