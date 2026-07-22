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Nakon što je dogovoren sporazumni raskid saradnje, Pokuševski se oglasio se na Instagramu i emotivnim rečima oprostio od Partizana koji, kako kaže, zauzima posebno mesto u njegovom životu.

1/5 Vidi galeriju Pokuševski u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Pokuševski nije krio emocije, a posebnu zahvalnost uputio je navijačima Partizana, koji su ga podržavali tokom boravka u Humskoj.

"Grobari, hvala na ogromnoj podršci. Nije se sve završilo onako kako sam sanjao. Hteo sam više i ka tome radio jako, ali ostajem veran navijač ove svetinje od koje niko i ništa neće biti veće.

Drago mi je što sam mogao da ostavim neki trag i svoje snove ostvarim. Do sledećeg viđenja."

Pokuševski je u leto 2024. godine stigao u Partizan kao veliko pojačanje iz NBA lige, gde je nosio dresove Oklahoma Siti Tandera i Šarlot Hornetsa. Ipak, uprkos velikim očekivanjima, nije uspeo da izbori ulogu kakvu je priželjkivao, najpre kod Željka Obradovića, a potom ni kod Đoana Penjaroje.

Rastanak je sada i zvanično potvrđen, a prema informacijama koje se pojavljuju, naredna destinacija srpskog košarkaša mogla bi da bude inostranstvo, a kao najozbiljnija opcija pominje se Grčka. Istovremeno, Partizan nastavlja sklapanje tima za novu sezonu u Evroligi i ABA ligi.