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Da li je Majami Hit slučajno otkrio najveću bombu leta? Jedna najava napravila je potpuni haos u NBA ligi!

Košarkaški svet je na nogama nakon neverovatnog gafa Majami Hita koji je pokrenuo lavinu spekulacija o budućnosti Lebrona Džejmsa.

1/14 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Alika Jenner / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dok cela Amerika čeka konačnu odluku jednog od najvećih igrača svih vremena, klub sa Floride je na svom zvaničnom Jutjub kanalu nakratko objavio video koji je mnoge ostavio bez teksta – „Uvodna konferencija za medije Lebrona Džejmsa“ sa zakazanim datumom 27. jul.

Snimak je ekspresno uklonjen, ali bilo je kasno. Screenshotovi su već preplavili društvene mreže, a navijači su odmah krenuli sa teorijama – „Lebron se vraća u Majami!“

Internet je eksplodirao, kladioničarska tržišta su reagovala, a Majami se preko noći našao u centru pažnje cele NBA javnosti.

Ipak, iz kluba su pokušali da ugase požar. Novinarima je preneto da je video slučajno postavljen od strane odeljenja za društvene mreže, koje je unapred pripremalo sadržaj u slučaju da Lebron odluči da obuče dres Hita. Za sada, prema njihovim rečima, nema nikakve potvrde da je dogovor postignut.

Majami ima veliki razlog da sanja spektakularan povratak svog bivšeg asa. Lebron je upravo u dresu Hita osvojio prve dve šampionske titule, a sada bi mogao da se vrati u ekipu koja je u međuvremenu dovela i Janisa Adetokumba.

Predsednik Hita Pat Rajli već je ranije otvoreno govorio o mogućnosti povratka kralja na Floridu, dok Lebronov agent Rič Pol ističe da će odluka biti doneta bez žurbe.

Jedno je sigurno – Majami je možda samo napravio običnu grešku, ali je uspeo da zapali celu NBA ligu.