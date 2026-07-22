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Milan Gurović gostovao je u podkastu Kurir 1 na 1, gde je ispričao jednu od najneverovatnijih priča iz svoje bogate karijere.

Nekadašnji reprezentativac Srbije otkrio je da je njegov tadašnji menadžer od njega skrivao ponude najvećih evropskih klubova, ali i NBA timova.

Ko zna u kom pravcu bi otišla Milanova karijera, samo da je čovek koji se brinuo o tome – bio iskren i da ga nije lagao.

- Svi su me tražili. Bio sam najbolji igrač španskog prvenstva, imao fantastičnu sezonu u Unikahi. Real me je želeo, a da ja to nisam ni znao – počeo je priču Gurović.

1/4 Vidi galeriju Milan Gurović Foto: Kurir, Kurir 1 na 1

Tek kasnije je saznao šta se zapravo događalo iza njegovih leđa.

- Dolazimo u Madrid igramo sa Realom. Prilazi mi legendarni menadžer Reala, Lolo Sainz i kaže “E, Milanče, zašto nećeš da dođeš kod nas”… Gledam, rekoh, “pa, ko me zvao”. I vadi telefon pokazuje milion poruka koje je slao mom tadašnjem menadžeru u kojima je tražio da dođem u Madrid.

Nastavak je još neverovatniji.

- Isti je slučaj i sa NBA klubovima. A, sve se završilo smo tako što sam ostao u Malagi još godinu dana.

A, sa menadžerom?

- Naravno da je dobio otkaz – zaključio je Gurović.

Gde i kada možete gledati?

Kurir podkast „1 na 1“ emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.

- Nove epizoda: Sreda, 29. u 20:00h

- Gde gledati: Na YouTube kanalu Kurira

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