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Frejzer (27, 188 cm) je prethodne četiri sezone proveo u Zenitu, gde je prošle takmičarske godine na 52 utakmice VTB lige prosečno beležio 12,7 poena i 5,3 asistencije. Tokom boravka u ruskom klubu izrastao je u jednog od lidera ekipe i postao njen kapiten.

Sa Zenitom je osvojio VTB Superkup 2023. i Kup Rusije 2024. godine, dok je dva puta proglašen za najkorisnijeg igrača završnog turnira Kupa Rusije. U finalu 2023. postigao je 28 poena i poneo MVP priznanje uprkos porazu od Nižnjeg Novgoroda, dok je godinu dana kasnije sa 18 poena i pet asistencija predvodio Zenit do trofeja protiv istog rivala.

Frejzer je poznat i po kvalitetnoj igri u odbrani, a tokom studija na Univerzitetu Ilinois dva puta je izabran u najbolju defanzivnu petorku konferencije Big Ten.

Profesionalnu karijeru započeo je u FMP-u iz Beograda, za koji je u ABA ligi prosečno beležio 20,7 poena i 6,2 asistencije na 16 utakmica, pre nego što je u februaru 2023. godine prešao u Zenit.

Dolaskom u Virtus Frejzer će prvi put u karijeri nastupiti u Evroligi.

(Beta)