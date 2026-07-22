Slušaj vest

Perkins je otkrio da mu je Lebronov agent Rič Pol rekao da će svi zainteresovani timovi ponuditi isti novac, pa će odluka zavisiti isključivo od toga gde se Džejms i njegova porodica najbolje uklapaju.

"Rič Pol mi je rekao: 'Ovo nema nikakve veze sa novcem. Ko god bude na vrhu Lebronove liste, ponudiće mu isti iznos. Nije stvar u novcu, već u tome gde se najbolje uklapa'", preneo je Perkins.

Prema informacijama ESPN-ovog novinara Šamsa Čaranije, Džejms je prikupio sve potrebne informacije i sada je odluka isključivo na njemu.

Glavni kandidati za njegov potpis su Klivlend Kavalirsi, Majami Hit i Filadelfija Seventisiksersi, dok se u trci nalaze i Golden Stejt Voriorsi i Minesota Timbervulvsi.

"Nema odluke i nema vremenskog okvira. Znamo samo koji su timovi uključeni – Klivlend, Majami, Filadelfija, Golden Stejt i Minesota. Svi čekaju", rekao je Čaranija.

Lebronov izbor mogao bi da pokrene ostatak NBA tržišta, pošto brojni slobodni igrači čekaju njegov sledeći potez.