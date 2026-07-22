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Košarkaški klub Partizan nastavio je sa jačanjem ekipe za novu sezonu.

Posle Kevarijusa Hejsa i Alesandra Pajole, novi član crno-belih je postao Derek Vilis.

Derek Vilis Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Kako prenosi stranica pbg.njuz, ugovor sa Vilisom je potpisan na dve sezone.

 Vilis je prošle sezone bio član Pariza, a pre toga je igrao za Getingen, Ulm, Brindizi, Veneciju i Efes. Studirao je na Kentaki univerzitetu.

Poznat po odličnom šutu za tri poena, 31-godišnjak je prošle sezone u Evroligi imao 5,8 poena i 3,9 skokova po meču, uz blizu 40 posto uspešnosti u šutu izvan linije 6,75.

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