Vilis je treće pojačanje Partizana za novu sezonu
Košarka
PARTIZAN ZAVRŠIO TREĆE POJAČANJE: Iz Pariza stigao šuter u telu četvorke
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Košarkaški klub Partizan nastavio je sa jačanjem ekipe za novu sezonu.
Posle Kevarijusa Hejsa i Alesandra Pajole, novi član crno-belih je postao Derek Vilis.
Derek Vilis Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Kako prenosi stranica pbg.njuz, ugovor sa Vilisom je potpisan na dve sezone.
Vilis je prošle sezone bio član Pariza, a pre toga je igrao za Getingen, Ulm, Brindizi, Veneciju i Efes. Studirao je na Kentaki univerzitetu.
Poznat po odličnom šutu za tri poena, 31-godišnjak je prošle sezone u Evroligi imao 5,8 poena i 3,9 skokova po meču, uz blizu 40 posto uspešnosti u šutu izvan linije 6,75.
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